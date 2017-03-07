Европа запустила ракету на украинском двигателе

Европейское космическое агентство запустило спутник Sentinel-2B на ракете Vega с украинским двигателем, передает Arianespace.

Спутник был выведен на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане в рамках программы Copernicus, реализуемой ЕКА по инициативе Европейской комиссии.

Старт произошел во вторник, 7 марта, в 01.49 по Гринвичу (03.49 по Киеву). От верхней (четвертой) ступени отделение 1,1-тонного аппарата произошло примерно через 58 минут после пуска носителя.

Sentinel-2B будет наблюдать за состоянием поверхности Земли и его изменением. Аппарат способен следить за планетой в интервалах от минус 53 градусов до плюс 83 градусов широты, что позволит получать четкие снимки Европы в безоблачную погоду.

Спутник оснащен солнечными батареями, а его предположительный срок службы ограничен 12 годами.

В 2015 году был запущен идентичный спутник программы - Sentinel-2A. В дальнейшем систему мониторинга Sentinel планируется дополнить еще парой спутников.