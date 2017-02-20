Инкубатор от ПриватБанка создаёт «украинскую мечту» стать предпринимателем

А знаете ли вы, что около 80% населения Соединённых Штатов Америки заняты в сфере малого и среднего бизнеса? Ведь он является основным бюджетообразующим звеном экономики. Каждая третья американская семья занята в малом бизнесе. В целом компании штатом до 100 человек обеспечивают рабочими местами более половины населения США, а самым интересным является тот факт, что более половины малых предприятий со стартовым капиталом $1 000–5 000 за 2–3 года вырастают до компаний с доходом более $1 млн. Впечатляющие цифры, не так ли?

В Украине эдакая «американская мечта» стать успешным предпринимателем пока не нашла активного отклика у населения. На пути к ней много препятствий, а именно: тяжёлая и изменчивая экономика, сложная налоговая система, нехватка средств, отсутствие поддержки государства, мало программ по поддержке предпринимателей, а одной из главных преград является отсутствие программ обучения предпринимательского дела.

Противоположная ситуация в вышеприведённых Соединённых Штатах. Там предпринимательство является целой культурой, где быть предпринимателем почётно, интересно и перспективно. На постоянной основе огромную помощь развитию предпринимательства предоставляет Администрация малого бизнеса (АМБ). Это обучение, консультации, лоббирование различных льгот, защита интересов малых компаний, а также финансирование: кредиты, гарантии или займы на бизнес.

Последние несколько лет в Украине тема развития предприятия витает в воздухе. Многие крупные компании взяли курс на помощь МСБ. Кто-то ставит своей целью обучение, кто-то – финансирование, кто-то – практическую помощь, кто-то – улучшение связи с властями. ПриватБанк с проектом «КУБ» с середины 2016 года взял курс на объединение всех этих составляющих на одной платформе, и уже сейчас мы можем констатировать, что первый самый тяжёлый шаг сделан. Этим шагом в сентябре 2016 года стал старт проекта «Инкубатор», объединивший в себе и обучение, и практическую помощь, и финансирование.

Проект получил положительные отзывы среди предпринимателей и собрал еще на старте более 800 заявок на участие. 22 участника получили возможность стать частью проекта и уже сейчас прошли большой путь от обучения к масштабированию бизнеса. Те, кто только планировал запустить стартапы, уже имеют первые результаты. Ежемесячно в столице Украины ПриватБанк в рамках проекта «Инкубатор» собирает всех победителей проекта, чтобы дать новые знания, провести стратегическую сессию или разобрать с менторами и наставниками бизнес-планы.

2 и 3 февраля на очередной встрече в ТРЦ Gulliver в пространстве личностного роста Hub4You было много интересного. Ведь встреча была посвящена маркетингу и финансам.

Своим опытом делились менторы программы. Начала встречу маркетинг-директор «Мультиплекс Холдинга» Анастасия Давыдова, которая рассказала о том, как сделать клиента другом на всю жизнь, а также о сервисе, лояльности и искренности. Затем хозяйка гостевого дома Stockholm Studios Елена Ранцевич поделилась своими мыслями о маркетинге в В2В, а также о том, как создать ценностное предложение для партнёров и потребителей. Артем Шишкин, владелец и основатель компании CooverBox, рассказал о нишевых рынках и вместе с каждым участником попытался подобрать более узкий рынок для каждого конкретного бизнеса и идеи.

Второй день начался со вступительного и очень вдохновляющего рассказа Даниила Тонкопия, владельца проекта DelFast. Спикер поделился впечатляющим опытом, привёл примеры успеха и поражений из личной практики, тенденции мирового рынка и перспективы роста.

Партнёр проекта «Инкубатор» «Высоцкий консалтинг» и Наталья Нестеренко сделали не просто доклад, а устроили интерактивные задания по финансовой грамотности и планированию.

Итак, два дня прошли очень насыщенно, дали новые знания, познакомили с новыми успешными предпринимателями и специалистами в области маркетинга и финансов.

Имея такие результаты, ПриватБанк ставит целью масштабировать проект «Инкубатор» в 2017 году и начать сотрудничество с ведущими коммерческими и государственными компаниями, которые готовы вместе развивать МСБ в Украине.

«В Законе США о малом и среднем бизнесе есть утверждение, что экономика государства невозможна без развитого сектора малого бизнеса, который в свою очередь требует постоянной государственной поддержки, – говорит руководитель проектов «КУБ» и «Инкубатор» Юлия Кислухина. – Наша цель сделать так, чтобы в Украине это также было аксиомой на уровне государства. Поэтому мы уже сейчас стучим во все двери и заручаемся поддержкой и партнёрством компаний, которые помогут нам в ближайшее время достичь этой цели».

Сделаем Украину – страной успешного бизнеса!