Ледяные батареи и холодный душ. Почему несколько микрорайнов на Новых домах остались без тепла и горячей воды?

Батареи ледяные, горячей воды нет. Сегодня жители почти сотни многоэтажек на Новых домах проснулись в холодных квартирах. Рассказывают, утром приходилось греть воду в кастрюлях и чайниках, чтобы принять душ, собираясь на работу и учебу, или чтобы искупать ребенка. Без горячей воды и отопления остались дома по Садовому проезду, Жасминовому бульвару проспектах Героев Сталинграда и Петра Григоренко.

Ирина:

Да, сегодня с утра мы ощутили, что холодные батареи сразу, потому что видимо ночью... Вчера было тепло, сегодня холодно.

Инна:

Сегодня горячей воды нет и в квартире прохладненько сегодня. - А сколько уже, с самого утра получается? - Ну чтоб Вам не соврать, я в 10 проснулась, уже не было. - А Вы звонили, узнавали что-то или пока ждете? - Я не звоню, потому что такое бывает часто.

Как сообщили в пресс-службе Харьковских тепловых сетей, и отопление, и горячую воду отключили в нескольких микрорайонах на Новых домах из-за дефекта на теплораспределительной станции. В течение дня, холодными батареи стали не только в жилых домах, но и в 2 детских садах и 4 школах, отмечают в ХТС. Ремонтные работы коммунальщики начали около 9 утра.

Александр Чернобай, мастер службы ремонта КП "ХТС":

Здесь на коллекторе дефект трубы, ну это локальное место и все. Через час уже начнем дополнения делать.

Тепловики обещают, что дефект на теплораспределительной станции смогут устранить до конца дня. Уверяют, тепло и горячая вода появятся во вторник вечером или в ночь на среду, после окончания всех ремонтных работ.