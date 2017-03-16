На Харьковщине стали чаще воровать энергооборудование - энергетики

Двое, а то и трое суток без электричества - именно такие последствия воровства энергоборудования называют в компании "Харьковоблэнерго". Специалисты подчеркивают, с начала этого года кражи участились. Из-за хищений в этом году без света оставались жители населенных пунктов в разных районах области. Особым спросом у воров, говорят энергетики, пользуется трансформаторное масло.

Александр Кишинский, гл. инженер распред. электр. сетей АК "Харьковоблэнерго":

Районы, те которые попадают под такие хищения, на данный момент - это Богодухов, Лозовая, Змиев, Зачепиловка. И Валковский район - это самый, наверное, большой район по количеству хищений, фактически зафиксировано было 266 фактов хищения нашего оборудования, фактически своровали 1205 килограмм масла.

Энергетики уверяют, в большинстве случаев, краденным маслом разбавляют дизельное топливо и затем незаконно продают по более низким ценам, чем на официальных АЗС. Однако, отмечают специалисты компании, в то время как трансформаторное масло, реализованное на нелегальных точках приносит прибыль продавцам, для владельцев машин грозит скорее убытками - в масло энергетики добавляют специальные компоненты, которые после его использования вскоре приведут к поломке двигателя.

Александр Кишинский, гл. инженер распред. электр. сетей АК "Харьковоблэнерго":

Компания пошла по пути такому, что мы закупаем специальные присадки для масла, которые при использовании, я хочу чтобы это услышали многие, которые при использовании в двигателях приводят его в негодность.

Помимо краж трансформаторного масла, также воры часто охотятся за цветными металлами, говорят в "облэнерго". Среди украденного - люки кабельных каналов, провода, трансформаторы, кроме того - электросчетчики.