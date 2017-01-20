Обнаружено еще двое живых постояльцев отеля в Италии, накрытого лавиной

Итальянские спасатели обнаружили еще двух человек живыми в итальянском отеле Rigopiano, который накрыла лавина.

Как пишет местное издание La Repubblica, на данный момент число спасенных из-под снежных завалов достигло восьми человек: два ребенка, трое женщин и трое мужчин.

По словам спасателей, спасти из-под снега удалось мать и дочь, которые провели под завалами более 40 часов. Они укрылись на кухне отеля.

Сообщается, что найти выживших помогло то, что они смогли под завалами разжечь огонь. Состояние здоровья спасенных не вызывает опасений. Один из детей доставлен в больницу.

Напомним, ранее стало известно, что в Италии спасатели обнаружили шестерых выживших в отеле Rigopiano.

18 января в Италии в результате схода лавины под снегом оказалось здание отеля.

В момент удара лавины, которая переместила отель на 10 метров, в здании находилось около 30 человек.

Накануне спасатели нашли тела четырех погибших. Также удалось найти двух людей, которые выжили. В момент схода лавины они находились рядом с отелем.