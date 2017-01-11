Развитие технологии 3D-печати может позволить пациентам создавать лекарства дома

С помощью технологии 3D-печати пациенты смогут создавать лекарства, выписанные им по рецепту, у себя дома. Об этом сообщили на конференции Dubai Health Forum, пишет РИА Новости.

Речь идет о лечении хронических заболеваний. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения уверены, что смогут скоро внедрить эту технологию в домах пациентов. По их мнению, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака.

В свою очередь, компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки.

"Наша идея — привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут "напечатать" правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс", — сказал представитель компании Альваро Гоянес.

Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.

3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

Отмечается, что эти технологии уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится еще около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.