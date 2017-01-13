Российский "Боярышник" нашли в магазинах Украины

Смертельный Боярышник, жертвами которого стали почти 80 человек, продается в Херсонской области. Об этом сообщают в соцсетях местные жители. Спиртосодержащий лосьон найден в сети магазинов в Новой Каховке.

По сообщению издания LB, и.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко заявила, что ведомство пока ждет комментариев профильных специалистов. Служба может провести внеплановую проверку только по согласованию с Минэкономразвития, поэтому пока что про Боярышник проинформировали руководство Херсонской облгосадминистрации, у которой есть возможность оперативно отреагировать.

