Урок электробезопасности в игровой форме. Ученикам Безлюдовского юридического лицея рассказали об оказании первой помощи при ударе электрическим током

Оказание человеку первой помощи при поражении электрическим током до приезда медиков, затем вызов «скорой» и получение базовых знаний, которые помогут избежать электроожогов. Для учеников младших классов Безлюдовского юридического лицея провели урок электробезопасности.

Егор:

Мне понравилось, как показывали как спасали человека, потому что это может случиться в любой момент, даже возле школы вот мы стоим в любой момент.

Специальное занятие для школьников энергетики вместе с врачами «скорой помощи» проводят в игровой форме. Так, говорят специалисты, дети лучше впитывают информацию, которая поможет им в будущем - полученные знания в случае ЧП смогут спасти жизнь.

Надежда Пинзий, дир. Безлюдовского юр.лицея им. И. Я. Подкопая:

З електрикою ми зустрічаємося і життя не уявляємо без неї щоденно. Тому необхідно знати, як себе поводити, як себе захистити, як попередити все, і дітям було дуже цікаво побачити все на практичних заняттях звідки ж це все береться.

Сергей Коровин, врач центра экстренной мед.помощи и медицины катастроф:

Память генетическая останется у них надолго, и когда они подрастут, они смогут реально оказывать помощь. Даже не только в случае поражения электрическим током, но и на улице, где случится беда с человеком.

Cергей Панасенко, дир. по охране труда АК "Харьковоблэнерго":

Дети получают комплексные знания по безопасности жизедеятельности. В том числе и мы делимся опытом проведения подобных уроков с другими подразделениями.

Подобные уроки, говорят энергетики, они пытаються провести в разных школах региона, чтобы доступно и просто объяснить подросткам о том как себя безопасно чувствовать в мире, где электроприборов вокруг становится все больше.