 

В Харькове суд заставил частную фирму оборудовать бомбоубежище

21 февраля 2017 г. 15:51
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Харьковской окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск Харьковской местной прокуратуры №3 и обязал одного из частных предпринимателей привести в надлежащее состояние бомбоубежище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Помещение площадью более 250 кв.м. находится на балансе одной из частных фирм Харькова.

Но руководство не поддерживало помещение в надлежащем техническом состоянии для укрытия. Защитное сооружение оказалось неприспособленным для нахождения там людей. Так, там отсутствуют освещение, водоснабжение, вентиляция.

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