В Харькове суд заставил частную фирму оборудовать бомбоубежище

Харьковской окружной административный суд в полном объеме удовлетворил иск Харьковской местной прокуратуры №3 и обязал одного из частных предпринимателей привести в надлежащее состояние бомбоубежище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Помещение площадью более 250 кв.м. находится на балансе одной из частных фирм Харькова.

Но руководство не поддерживало помещение в надлежащем техническом состоянии для укрытия. Защитное сооружение оказалось неприспособленным для нахождения там людей. Так, там отсутствуют освещение, водоснабжение, вентиляция.