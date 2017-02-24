В некоторых районах временно прекращено водоснабжение

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 24 февраля, временно отсутствует водоснабжение, сообщил сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Шевченко, 341 (п. №2, стояк), водоснабжение восстановят до 17:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 68 (п. №6, стояк), 89 (п. №1, стояк), воду должны дать до 20:00.

В Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, 240-а (п. №3), в пер. Академика Подгорного, 6, воды не будет до 17:00.

В Новобаварском районе, на бул. Профсоюзном, 66 (п. №1, стояк), водоснабжение должны восстановить до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Вокзальной, 10 (спаренный стояк), ремонт планируется закончить до 17:00.

В Слободском районе, на ул. Нестерова, 10, водоснабжение восстановят до 17:00.

В Холодногорском районе, на ул. Золочевской, 17 (п. №1, стояк), воду должны включить до 20:00.