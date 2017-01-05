 

В Стамбуле избили мужчину из-за схожести с устроившим теракт в ночном клубе

05 января 2017 г. 15:40
Источник: Украинские новости
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Мужчину, внешне похожего на устроившего теракт в ночном клубе в Стамбуле, избили, перепутав с преступником. Об этом сообщает издание Hurriyet Daily News.

Как сообщает издание, местные жители попытались устроить "суд линча" после того, как толпа решил, что он похож на на виновника трагедии в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь.

"Люди в районе Пендик решили, что К.М., который является гражданином Туркменистана, "похожий" на нападающего, около 13.00 4 января. После этого, по словам пострадавшего, толпа людей начала его преследовать. Он пытался сбежать, однако его поймали прохожие и жестоко избили. После этого люди из толпы позвонили в полицию, которая установила, что пострадавший не имеет никакого отношения к нападению на ночной клуб", – сообщает издание.

Однако, полиция установила, что у мужчины, оказавшегося гражданином Туркменистана, вышел срок действия визы, после чего его отправили в отдел по делам иностранцев для депортации.

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