Как харьковские нардепы богатеют. Обзор деклараций

Народные депутаты Украины и чиновники уже во второй раз подают декларации в электронном виде. Это значит, что любой желающий может посмотреть за какие деньги живет, в каких квартирах и домах обитает, на каких машинах ездит и какие драгоценности покупает народный избранник, зайдя на официальный сайт. И если в прошлом году декларации подавались скорее в тестовом режиме, в этом депутаты и чиновники подошли к делу настолько тщательно, что работа сайта прекратилась. В течение нескольких дней все декларанты волновались из-за этого, ведь им грозила админответственность за неподачу данных, пока работа ресурса не была возобновлена. И вот поданные документы смогли проанализировать активисты. Как говорят эксперты "Харьковского антикоррупционного центра," видные политики достаточно аккуратно подошли к заполнению документов и не допустили неточностей, из-за которых их можно было бы заподозрить в незаконном обогащении. Хотя доходы отдельных нардепов все же вызывают вопросы. Так, в пятерке самых богатых харьковских народных депутатов промышленник Анатолий Гиршфельд оказался аж на пятом месте. Судя по декларации семья политика владеет такими активами как 9 земельных участков, 5 жилыми домами, 2 квартирами и при этом имеет доход в 9 миллионов от продажи недвижимости. Кроме этого нардеп владеет коллекцией ювелирных изделий и часами престижных марок. Немного состоятельнее оказался нардеп и ставленник Кернеса Валерий Писаренко, который никогда крупным бизнесом не занимался, а был скорее партийным функционером и оказывал своим шефам юридические и политические услуги. Получается, это выгоднее, чем развивать промышленность. Писаренко задекларировал квартиру и офис в Киеве, еще два дома в столице, которые отец нардепа арендует у фирмы из офшора, автопарк из иномарок, кучу ювелирных изделий и драгоценных часов мировых брендов, более 7 млн. долларов наличности и средств на банковских счетах. Кстати, самым богатым харьковским нардепом тоже оказался не крупный бизнесмен, а политический функционер и друг того же Кернеса, Виталий Хомутынник. Он в своих доходах обошел и бизнесмена - мецената Александра Фельдмана, который задекларировал дивиденды в размере 25 миллионов, доход от отчуждения ценных бумаг в 40 миллионов и 11 земельных участков, и нардепа Игоря Котвицкого, который тоже пришел в политику из бизнеса и задекларировал доходы от процентов, дивиденды и прибыль от продажи недвижимости - 21 млн.грн, почти 82 млн и 2 миллиона соответственно. А вот Хомутынник за 2016 год задекларировал прибыль в 61 миллион гривен, которые ему кто-то подарил! Также, судя по декларации, Хомутынник получил в прошлом году доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму более 54 миллионов гривен и дивидендов размером 29,с половиной млн.гр. Он владеет 2 элитными земельными участками, а его жена - квартирой в столице. Кроме того, десятки строчек в декларации Хомутынника занимает перечисление произведений искусства, скульптур, ювелирных изделий, наручных часов, карабинов, ковров, шуб и прочей брендовой одежды. Правда, кто ему дарит такие подарки, а также миллионы гривен сам Виталий Хомутынник не комментирует - его телефон третьи сутки не отвечает. Поэтому не удалось узнать и зачем ему держать дома наличными почти пол миллиона гривен. Впрочем, это не самая большая сумма, которую, судя по декларациям депутаты хранят "кэшем". Нардеп Игорь Котвицкий задекларировал таким образом 240 млн.грн. и 11 млн.долларов; Анатолий Гиршфельд - 10 миллионов гривен, а член оппозиционного правительства и медиамагнат, который не вошел в пятерку самых богатых нардепов Харькова, Евгений Мураев - 13 миллионов гривен, 2 миллиона долларов и миллион евро. Правда, антикоррупционеры считают, что огромные суммы в декларациях вовсе не значат, что нардепы хранят килограммы денег под подушкой.

Владимир Рысенко, ГО "Харьковский антикорупционный центр"

Они свой кэш декларируют для того, чтобы в дальнейшем объяснить те или иные затраты. Потому что кэш проверить достаточно сложно, НАЗК, хотя есть процедура полной проверки, кэш они стараются не проверять, или ограничиваются формальной проверкой, поэтому это достаточно безболезненный способ задекларировать те, или иные доходы на будущее.

А вот самые одиозные харьковские нардепы - братья Добкины - в число наиболее богатых не попали и задекларировали наличики совсем немного, по депутатским меркам. Михаил - всего около полутора миллионов гривен и двух миллионов долларов, а Дмитрий и того меньше - пол миллиона гривен. Правда, он указал одну из самых больших коллекций часов, а старший брат и вовсе отличился - задекларировал дом в Лесопарке, землю под который фактически сам себе выделил будучи мэром как неимущему. Поэтому Добкин старший попал в другой харьковский топ от антикоррупционеров - пятерку самых крупных харьковских нардепов-латифундистов. Добкин, задекларировав полтора гектара в Лесопарке, и более 6 гектаров в Волчанском районе, зарегистрированных на жену. Но это лишь четвертое место. Первое занял хлебный магнат Владимир Мисик который имеет право пользования 50 гектарами земли в Кегичевском районе. На втором - снова Александр Фельдман, который владеет 3 земельными участками общей площадью более 2 гектар в Харькове и семью участками в области общей площадью почти 12 гектар. На третьем еще один экс-регионал Дмитрий Шенцев, у которого в собственности также 12 гектаров земли в Волчанском районе, и еще полгектара - в Киевской области. Ну а замыкает условный топ, после Михаила Добкина, опять же Анатолий Гиршфельд. У него - 10 земельных участков общей площадью более гектара в поселке Южном.