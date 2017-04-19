Международный суд ООН обязал Украину и РФ полностью выполнять "минские договоренности"

Международный суд ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.

Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению "минских договоренностей".

"Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем", - огласил решение суда Абрахам.

Другие меры в отношении Украины или России для решения конфликта на Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.