 

Международный суд ООН обязал Украину и РФ полностью выполнять "минские договоренности"

19 апреля 2017 г. 17:23
Источник: Украинские новости
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Международный суд ООН обязал Украину и Россию полностью выполнять все положения достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей.

Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передают Українські Новини.

Суд счел необходимым напомнить, что Совет безопасности ООН призвал Украину и Россию разработать комплекс мер по выполнению "минских договоренностей".

"Стороны должны сделать все необходимое для выполнения этого пакета документов, чтобы урегулировать конфликт в восточных регионах Украины мирным путем", - огласил решение суда Абрахам.

Другие меры в отношении Украины или России для решения конфликта на Донбассе Международный суд ООН отказался вводить.

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