Пентагон ответил на угрозы КНДР о "сверхмощном ударе"

Маттис прокомментировал заявления КНДР.

По словам адвоката, за полтора года Мартинеко мог бы уехать из Украины, но не сделал этого.

Министр обороны США Джим Маттис заявил, что недавние заявления Северной Кореи - провокационные, но они были пустыми раньше, поэтому им не следует верить.

Что касается последних заявлений Северной Кореи, я думаю, мы все уже привыкли к ним, их угрозы не подтверждаются", - сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве Маттис, слова которого передает Reuters.

Недавно в официальной газете правящей партии КНДР появилось предупреждение США о "сверхмощном превентивном ударе".

Ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американское руководство рассматривает возможность включения КНДР в список государств, спонсирующих терроризм.

Позже постпред США при ООН Никки Хейли предостерегла Северную Корею от провокационных действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта.