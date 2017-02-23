Путин оценил количество россиян в ИГИЛ в 4 тыс

Еще 5 тыс в ИГИЛ - из других стран СНГ.

Президент России Владимир Путин заявил, что на стороне боевиков в Сирии воюют 4 тыс выходцев из России и 5 тыс - из стран СНГ.

Об этом сообщают "Ведомости".

«К сожалению, на территории Сирии скопилось огромное количество боевиков – выходцев из бывшего Советского союза и самой России. По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: по данным ГРУ Генштаба и других спецслужб, например ФСБ, это до 4000 из России и тысяч пять из республик СНГ», – сказал Путин.

Путин отметил, что это прямая угроза для России.

Как сообщалось, власти Германии арестовали гражданина России по обвинению в предоставлении финансовой поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ) и связях с наркоторговлей.