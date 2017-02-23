 

Рада не смогла выбрать "аудитора" эффективности НАБУ

23 февраля 2017 г. 15:01
Источник: Зеркало недели
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Депутаты Верховной Рады на заседании 23 февраля не смогли избрать кандидата в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, проект соответствующего постановления №5571 был отправлен на доработку в комитет большинством в 273 голоса. Указывается также, что кандидатуру американца Роберта Сторча в ходе рейтингового голосования о назначении в состав комиссии поддержали лишь 76 парламентариев: 22 – от БПП; 5 – от НФ; 20 – от "Самопомощи"; 16 – от "Батькивщины"; 1 – от РПЛ; 1 – от "Воли народа"; а также 11 внефракционных. Депутаты от ОП и "Відродження" либо не голосовали, либо воздержались. Всего против выступили 6 парламентариев. Воздержались – 96; не голосовали – 161. Кандидатуру Найджела Брауна в ходе рейтингового голосования поддержали 205 депутатов.

По итогам рейтинговых Голосований спикер Рады Андрей Парубий выставил кандидатуру Брауна на поименное голосование, однако оно также провалилось, набрав лишь 214 голосов: 114 – от БПП; 66 – от НФ; 10 – внефракционных; 11 – от "Відродження"; 1 – от РПЛ; 12 – от  "Воли народа". В ходе обсуждения кандидатуры Брауна, против его назначения выступили глава антикоррупционного комитета Егор Соболев и депутат от БПП Сергей Лещенко.

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