 

Украина призвала КНДР прекратить провокации, связанные с запуском баллистических ракет

13 февраля 2017 г. 16:19
Источник: УНИАН
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Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД Украины по поводу запуска баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой 13 февраля. Упомянутый шаг Пхеньяна - это прямое нарушение резолюций Совета безопасности ООН, в том числе резолюции 2321 (2016), принятой в ноябре 2016 года, подчеркивают в МИД.

Запуск баллистической ракеты КНДР может привести не только к дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, но и к дальнейшему раскачиванию ситуации безопасности в мире.

"Украина как государство, которое добровольно избавилась от ядерного потенциала и неукоснительно соблюдает принципы ядерного нераспространения, будет использовать все возможные рычаги влияния как непостоянный член Совета безопасности ООН для возвращения КНДР в международное правовое поле", - сказано в сообщении.

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