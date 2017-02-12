В Германии начались выборы президента

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12 февраля 2017 г. 13:35
Источник: Корреспондент
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В воскресенье начались выборы нового президента ФРГ. Его выберимет Федеральное собрание из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель страны. Всего голосуют 1 тысяча 260 человек. Для избрания необходимо 50%+1 голос, т.е. достаточно 631 голоса.

Абсолютное большинство в Федеральном собрании данного созыва принадлежит партиям, которые входят в коалиционное федеральное правительство: альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель представляют 539 человек, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 384 человека.

Есть основания полагать, что экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который выдвинут кандидатом в президенты от правящей коалиции, будет избран президентом в первом туре, передает РИА Новости.

Интригой остается только результат, с которым Штайнмайер победит своих конкурентов. До сих пор лучшие результаты на выборах главы государства демонстрировали первый президент ФРГ Теодор Хойсс (с 1949 года в должности, получил на перевыборах в 1954 году 88,2% голосов) и первый президент объединенной Германии Рихард фон Вайцзеккер (на перевыборах в 1989 году получил 86,2% голосов).

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