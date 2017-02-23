 

В Украине запустили реестр чиновников с сомнительными данными в декларациях

23 февраля 2017 г. 13:05
Источник: УНИАН
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Как сообщили в пресс-службе Общественного люстрационного комитета, реестр будет обновляться еженедельно и доступен по постоянной ссылке.

«Для каждого чиновника в реестре формируется профиль, который содержит информацию об органе власти, должности (на момент внесения в реестр), ссылку на декларацию, краткое изложение вопросов к декларации, которые стали основанием для внесения, а также дополнительные материалы», - говорится в сообщении.

В отношении каждого чиновника, который попадает в этот реестр, Организация отправляет заявления о правонарушении или обращение с просьбой провести проверку Национального антикоррупционного бюро Украины/Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а самому декларанту — письмо с просьбой объяснить происхождение имущества или состояния.

Их ответы, как и реакция соответствующих органов будет, также обнародована в реестре. «Мы создаем этот реестр для того, чтобы общество добилось наказания и изгнания из власти всех, кто не может объяснить происхождение своих доходов», — пояснила председатель Совета «Общественного люстрационного комитета» Александра Дрик. В пресс-службе отметили, что реестр лиц с сомнительными данными в декларациях является частью Люстрационного реестра, созданного два года назад.

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