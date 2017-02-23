За минувшие сутки в зоне АТО было 54 обстрела, ранен один военный, - пресс-центр

За минувшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 54 обстрела. Один украинский военный получил ранения.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Водяное из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан", также из 122-мм артиллерии и минометов различных калибров. Также, из минометов они обстреливали Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному и Павлополю.

На Донецком направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия они били по Авдеевке, Опытному, Пескам, Зайцевому и Луганскому. Кроме того, Луганское обстреливали БМП врага.

На Луганском направлении, боевики из 120-мм минометов, также из гранатометов обстреляли Новозвановку.