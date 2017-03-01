Запад к России: вы разрушили Сирию, вы и отстраивайте - FT

Издание пишет, что Европа и страны Ближнего Востока пытаются использовать деньги на восстановление как рычаг влияния на Москву и Дамаск.

Мы сломали, а вы ремонтируйте. Это новый подход России к Сирии.

Более чем год назад российские самолеты присоединились к войне режима Башара Асада и его союзника Ирана против оппозиции. Теперь Москва отказывается принимать участие в восстановлении разбомбленной ближневосточной страны. Более того, российское правительство пытается переложить эту работу на Европу и другие западные силы, которые не охотно и безуспешно шесть лет поддерживали оппозицию.

Об этом на страницах Financial Times обозреватель Роула Халаф. Она указывает на то, что президент России Владимир Путин написал свой сценарий военного вторжения на Ближнем Востоке. Несмотря на все доказательства обратного, он выставляет себя спасителем Сирии и борцом против терроризма.

Согласно данным Human Rights Watch, российские бомбардировки Алеппо отобрали жизни 440 мирных жителей. Это достаточное количество, чтобы обвинить Москву в военных преступлениях. Но в случае войны в Сирии об ответственности речь не идет. И обе стороны конфликта обвиняют друг друга в зверствах. Россия и ее союзники пользуются полной безнаказанностью.

После того, как они изменили ситуацию в свою пользу, Путин может продолжать распространять свои выдумки. После того, как оппозиционные силы отступили из Алеппо, сирийский режим фактически установил свой полный контроль над так называемой "полезной" Сирией. Но война еще не закончилась. Стабильного перемирия до сих пор нет. А борьба за город Ракка, который стал "столицей" для террористов из "Исламского государства", еще даже не началась.

Однако, российское вторжение в Сирию уже поставило крест на требованиях отставки Асада, на которых настаивал Запад. Военное решение будет определять условия политического, если оно хоть когда-то появится. Одни переговоры о мире под эгидой России, Ирана и Турции продолжаются в Астане, а другие под эгидой ООН возобновились в Женеве. Но лидеры сирийской оппозиции заметили, что на обеих площадках говорят о чем угодно: "политической трансформации", новой системе управления, конституции, но не об отставке сирийского диктатора.

Россия тем временем просит мировые державы заплатить за восстановление Сирии, в частности она считает, что этим должны заняться ЕС и страны Персидского залива.

Учитывая неопределенность позиции США под руководством Дональда Трампа, арабские союзники оппозиции и европейцы ищут рычаги влияния на ситуацию. И финансирование реконструкции Сирии может дать им один из них.

"Дипломаты из Европы, ООН и арабских стран на протяжении последних дней говорили мне, что с определенной точки зрения можно усилить позиции оппозиционных сил на переговорах с помощью обещания финансирования для реконструкции. Главный дипломат ЕС Федерика Могерини собирается провести конференцию в Брюсселе, посвященную восстановлении Сирии", - говорится в статье.

"Европейцы говорят россиянам при любой возможности: если они хотят получить помощь в восстановлении Сирии, тогда оппозиция должна получить большое место за столом мирных переговоров", - цитирует обозреватель неназванного дипломата.

Собеседник добавил, что это означает, что должна произойти серьезная политическая перемена, которая приведет к избранию нового президента. Иначе России предлагают самостоятельно ремонтировать то, "что они сломали".

Другой дипломат с Ближнего Востока, описал ситуацию режима Асада с помощью арабской пословице о "петухе на куче мусора".

"Если убрать мусор, петух упадет", - сказал он.

Карта реконструкции Сирии очень значима. Асад, без сомнения, предпочитает стоять во главе разбитой страны, чем не стоять вовсе. Европа и страны Ближнего Востока делают ставку на то, что Россия может думать иначе. Она провозгласила победу в Сирии, но не хочет быть обремененной ею в долгосрочной перспективе.

Тем временем Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Сирии. Таким образом, РФ в седьмой раз с 2011 года ветирует проекты резолюции по Сирии. Китай воспользовался правом вето в шестой раз.

В августе 2016 года правозащитники сообщили о 136 случаях применения химического оружия войсками Башара Асада в Сирии. В декабре были зафиксированы случаи применения химоружия в районе Пальмиры.

