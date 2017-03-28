Аквапарк "Джунгли" закрыт. Суд арестовал имущество развлекательного центра после массового отравления детей

ЧП в харьковском аквапарке "Джунгли" произошло в начале марта. Тогда за медицинской помощью после посещения бассейнов и аттракционов обратились два десятка человек, среди них - шестеро детей. Все пострадавшие жаловались на резь в глазах, першение в горле, рвоту и приступообразный кашель. Первичный диагноз, который озвучили врачи - отравление парами хлора. Кроме того, вскоре специалисты Харьковского областного лабораторного центра Министерства охраны здоровья Украины опубликовали результаты своих исследований - количество связанного хлора в пробах воды - превышало нормативы в полтора, а в некоторых местах- даже в 24 раза. Спустя больше чем две недели после инцидента аквапарк пустует, вход для посетителей закрыт, основная часть персонала, а это около 6-ти десятков человек, пока на работу не выходят.

На официальном сайте Джунглей и на входе в аквапарк размещено сообщение, что развлекательное заведение не работает, закрыто оно с 23 марта.

На имущество аквапарка по решению Коминтерновского районного суда наложен арест на время досудебного расследования. Когда развлекательный центр снова будет открыт для посетителей пока не могут точно сказать ни в полиции, ни в администрации аквапарка.

Алена Чередниченко, пресс-офицер Слободского отдела полиции:

На даний момент назначено судово-медичну та хімічну експертизи, щоб встановити причинний зв'язок між попереднім медичним діагнозом дітей - це отруєння парами хлору. відкрито кримінальне провадження за статтею 137 частиною першою Кримінального Кодексу України. Слідство триває.

В самом аквапарке тем временем уверяют, оказывают содействие полиции и надеятся на то, что вскоре начнут работать в нормальном режиме. После инцидента, учитывая жалобы по ненадлежащему состоянию воды, отмечают в "Джунглях", они провели комплекс внеплановых работ в бассейнах и пересмотрели свои стандарты по подготовке воды.

Алина Тобух, представитель руководства аквапарка "Джунгли":

Я думаю это стечение обстоятельств, негативный отзыв наших клиентов, которое повлекло вот такое сложное время для аквапарка. Мы, естесственно, пересмотрели все свои нормы и стандарты, их ужесточили, улучшили работу,обслуживание наших клиентов, подготовку воды в бассейнах.

В свою очередь, родители до сих пор с ужасом вспоминают день, когда их детей увозили на "скорой" после посещения бассейна и уверены, что отравление случилось именно в аквапарке. Будут ли настаивать на возмещении материального или морального ущерба пока не знают, ждут окончания расследования и результатов всех экспертиз. Повторное медицинское обследование врачами назначено на апрель, говорят родители, дети до сих пор жалуются на боли в горле и затрудненное дыхание.

Зинаида, мама пострадавших детей:

Моя подруга приезжала из Кременной со своей дочерью, вот у них у обеих - и у Тани, и у Леси - периодически першение в горле, даже не в горле в груди вот постоянное першение. У меня у младшей затрудненное глотание, раньше этого не было. А старшая не может делать глубокий вдох. Итого - последствия есть, что будет дальше мы не знаем.

В данный момент в полиции находится 6 заявлений от родителей, дети которых оказались в больнице после посещения бассейна.