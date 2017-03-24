Количество жертв ЧП в Балаклее увеличилось. Один человек - погиб, пятеро пострадали

В медкабинет, который работает в одном из самых больших эвакопунктов в поселке Савинцы уже обратились несколько десятков людей. Ведется интенсивная работа по обеспечению лекарствами инсулинозависимых. Большинство людей напуганы, говорят врачи, основные жалобы - скачки давления и боли в сердце.

Юлия Салыга, медсестра:

Більше всього - виміряти артеріальний тиск, болі в області серця, порушення травлення. всім допомогаємо, міряємо тиск, у нас є медикаменти, таблетки.

Тем временем, количество жертв ЧП, получивших ранения впоследствии взрывов и обвалов зданий, увеличилось. В пятницу утром в районную больницу была доставлена еще одна пострадавшая - 78-летнюю жительницу Балаклеи, рассказывают в облздраве, нашли под завалами во время подворового и поквартирного обхода.

Галина Сироштан, нач. отд. по мед. деят. Управления здравоохранения ХОГА:

Травма - ушиб головного мозку, травма ноги, руки, очевидно чим-то придавило. На даний час їй надається ургентна медична допомога в Балаклійській центральній лікарні і я сподіваюсь, що вона буде переведена до обласної клінічної лікарні.

А вот женщина, которую с осколочным ранением, привезли на карете "скорой" в Харьковскую областную больницу накануне, все еще в реанимации, но идет на поправку. Она перенесла операцию, говорят в Управлении здравоохранения ХОГА, сейчас состояние пациентки медики оценивают как удовлетворительное.

Галина Сироштан, нач. отд. по мед. деят. Управления здравоохранения ХОГА:

Жінка 64 років знаходиться в обласній клінічній лікарні. Вона вчора була прооперована, стан її здоров'я задовільний, будемо сподіватись, що перебіг її хвороби буде позитивний.

Также с ушибом щеки госпитализирована 88 - летняя женщина, сообщили в облаздраве. Еще два человека обратились с травмами, которые получили при уборке разбитого стекла на территории Балаклеи. Кроме того, в пятницу утром появилась информация и о первой погибшей - ЧП на Харьковщине унесло жизнь пожилой женщины. Как сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин во время доклада в Верховной Раде, её тело было найдено под разрушенными конструкциями дома.