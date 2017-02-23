На окружной легковушка влетела под фуру - водитель выжил

Авария произошла накануне около 18-40 - на 481 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись автомобили ВАЗ 21099 и фура DAF с полуприцепом.

как сообщили в УПД ГУНП, ВАЗ двигался от улицы Клочковской в направлении Лагерной, в районе 481 км трассы машина выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с грузовиком.

С места аварии пострадавший был доставлен в больницу. У 35-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом ключицы и ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.