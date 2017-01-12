Пожар в Харьковской области: пострадал мужчина

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12 января 2017 г. 13:06
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11 января в 15:17 произошел пожар в двухэтажном жилом доме в с.Старый Салтов Волчанского района по ул.Восточной, 1. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В квартире на втором этаже горел диван, матрас и пол. Площадь пожара составила 1 кв.м.

Вся квартира была заполнена дымом. В ней спасатели обнаружили 35-летнего мужчину. Его вынесли на свежий воздух. От госпитализации пострадавший отказался.

В 15:32 пожар ликвидировали.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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