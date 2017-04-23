Боец из Киргизии, решив, что его засудили в поединке против россиянина, отказался покидать ринг

23 апреля 2017 г. 14:48
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Скандальный эпизод произошел в рамках турнира по смешанным единоборствам в российском городе Казань.

По завершении боя между россиянином Антоном Калинным и Дастаном Шершеевым из Киргизии рефери поднял руку Калинину.

После чего Шершеев, не согласный с судейским решением, отказался покидать ринг.

Киргизского бойца попытались вывести полицейские, однако он обхватил руками канаты и остался в углу ринга.

После чего, взяв микрофон, Шершеев вступил в общение со зрителями, посетовав, что его засудили, возможно, из-за цвета кожи.

Высказавшись, киргизский боец все же покинул ринг добровольно.

Видео: 

Скандал на боях по правилам TNA | Scandal on battles according to TNA rules for TATNEFT cup

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