Багажники Thule – надежны, безопасны и эстетически привлекательны ®

Выбор надежного удобного автобагажника – задача непростая, поскольку на рынке представлено множество производителей, моделей. Сложно найти надежного поставщика. Некачественные багажники шумят во время езды, открываются в пути, выходят быстро из строя. Доступную качественную продукцию производит шведская компания Thule, официальным дистрибутором которой в Украине является www.bagazhnik.ua.

Немного истории

Компания Thule выпускает продукцию более 50 лет. Первый багажник увидел свет в 60-х годах прошлого столетия. Интересы Thule компания Bagazhnik.uа начала представлять в 2014 г. В ассортименте компании все виды креплений шведского производителя для транспортировки грузов, а также вещи для активного образа жизни: рюкзаки, дорожные чемоданы, детские коляски, чехлы для гаджетов.

Широкий ассортимент багажников

На сайте Bagazhnik.uа в каталоге вы можете купить линейки:

SquareBar — бюджетные модели с квадратными дугами, поднимают до 100 кг.

WingBar — багажники с аэродинамичными дугами из сплава алюминия, уменьшающего нагрузку на крышу. Могут иметь Т-образный паз. Поднимают до 100 кг.

SlideBar — изделия с выдвижными на 60 см в сторону дугами. Очень удобные модели, которые выпускаются грузоподъемностью до 100 кг. В линейке есть варианты, оснащенные Т-образным пазом.

ProBar – лучшая модель для постоянного использования, поскольку поперечины имеют дополнительные пазы. Автобагажник предназначен для транспортировки любых, даже негабаритных грузов. Грузоподъемность каждой поперечины до 50 кг, а устанавливается их обычно 4 шт.

WingBar Edge — багажная система со встроенными в аэродинамичные дуги поперечинами и креплением, что позволяет подогнать параметры багажника под габариты автомобиля в точности. Выпускаются грузоподъемностью 75 кг.

Установить багажные системы Thule можно на любую крышу, главное – правильно подобрать модель.

Виды багажников по способу крепления

На гладкую крышу багажники крепятся скобами, которые цепляются за дверные проемы. Это наиболее популярный способ.

В штатные места устанавливаются специальные опоры, на которых фиксируются поперечины.

На рейлинги конструкция устанавливается посредством специальных стоек, ремней. Это удобный и быстрый способ, но применить его можно лишь на авто, где есть рейлинги.

Наиболее надежный способ крепления поперечин – к Т-образному профилю. Но такое крепление багажника редкость.

Багажники Thule производят из материалов, которые выдерживают нагрузки в разы превышающие заявленные. Это значит, что в пути бокс не расползется, как капроновые чулки, а велосипедное крепление не сломается на горном серпантине.

Отгрузка продукции происходит незамедлительно после заказа. По Киеву товар доставляется собственными грузовыми авто. А по территории Украины вы получите посылку транспортной компанией.

На огромном складе компании Bagazhnik.uа хранится множество моделей, в т.ч. новинки и эксклюзивные модели, которые только недавно начал выставлять официальный сайт Thule.

Гарантии на товар предлагаются непосредственно производителем.

Преимущества сотрудничества с Bagazhnik.uа

Интернет-магазин Thule предлагает всевозможные багажные системы по доступным ценам. Закажите багажник на www.bagazhnik.ua и вы получите качественный сертифицированный товар, который прослужит значительно дольше гарантийного срока.