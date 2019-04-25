Дитя PSA или наследник авангарда? Тест-драйв Citroen C5 Aircross

Своей авангардной внешностью и роскошным интерьером новый Citroen C5 Aircross ставит под сомнение необходимость в кроссоверах марки DS. Но так ли благороден Aircross на ходу? И стоит ли бестселлерам сегмента его опасаться?

Когда знаменитейшие французские марки Peugeot и Citroen объединились в один концерн, фанаты «двойного шеврона» начали выражать свое негодование – сама идея PSA пророчила отказ от смелых экспериментов, повсеместную унификацию со «львами» и прочие популярные для корпораций решения, которые едва ли могли понравиться приспешникам авангарда и их тонкой душевной организации. Опасения быстро оправдались – хотя продажи Citroen начали расти по экспоненте, машины стали гораздо более прозаичными на фоне былых DS, Ami, GS и CX. И так продолжалось… совсем недолго.

Миллениум с его тягой к постмодерну и нонконформизму подтолкнули Citroen делать то, что у них получается лучше всего – создавать автомобили, от которых челюсть падает на землю. Первые робкие шаги были сделаны еще с хэтчбеко-кабриолетом С3 Pluriel, а сейчас Citroen каждой моделью доказывает, что он «не как все» – за исключением коммерческой техники, разве что. Способствует возвращению былой атмосферы и модельный ряд Peugeot, оформленный в франко-итальянском средиземноморском стиле, который имеет мало общего с Citroen. Стало быть, французская марка вернулась к истокам? Попробуем выяснить на примере яркой новинки – Citroen C5 Aircross.

Он построен на той же платформе, что и Peugeot 3008, и не менее харизматичен, нежели представленный несколько лет назад C4 Cactus. Казалось бы, основные ингредиенты успеха уже есть, но вот как они взаимодействуют? И взаимодействуют ли? Лишь близкое знакомство даст ответы на поставленные вопросы. Нам достался автомобиль в самом роскошном исполнении Shine с белой перламутровой краской и кожаным салоном коричневого цвета. Под капотом – 2-литровая рядная «четверка», работающая на дизельном топливе и развивающая 180 л.с. и 400 Нм. Традиционно для машин на платформе EMP2 тяга от углеводородного двигателя подается только на переднюю ось – чтобы получить полный привод, нужно заказывать автомобиль с гибридной силовой установкой. Но такие машины к нам не поставляются. Для большинства версий С5 Aircross на украинском рынке идет 8-ступенчатый автомат, и наш кроссовер не исключение.

Все перечисленное – лишь голые факты. Но говорить о настоящем французском автомобиле с позиции фактов – все равно что закусывать шампанское Moet сухариками из ближайшего ларька. Грозная двухэтажная оптика, красные акценты на бамперах, рейлингах и боковых вставках Airbump (они помогут избежать ранних царапин на боковинах кузова) – C5 Aircross выглядит и серьезно, и по-молодежному безрассудно одновременно. Конечно, немалую роль играет опциональное оборудование – в том числе те же красные акценты, - но сходу заподозрить родство кроссовера с Peugeot 3008/5008 сложно. «Снежинка» 18-дюймовых дисков тоже подчеркивает общий стиль.

ОКЕЙ, С ВНЕШНОСТЬЮ У С5 AIRCROSS ПРОБЛЕМ НЕТ. Но это только на фоне интерьера, который… представьте себе, еще лучше. В салоне Aircross французам удалось примирить свой фирменный стиль с немецкой эргономикой – за красотой форм стоит удобство использования. А также высокие технологии – здесь имеется не только продвинутая мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, но и цифровой щиток приборов, крутейший заводской регистратор системы Connected CAM и даже система очистки воздуха с угольным фильтром. Из общих элементов с Peugeot – схожая архитектура торпедо и селектор автоматической коробки передач. Как заверяют создатели С5 Aircross, они постарались сделать салон машины самым комфортным в своем классе. Абсолютным лидером по комфорту назвать его не берусь (так как, согласно «Звездным воинам», «только ситхи все возводят в абсолют»), но одним из лидеров он является однозначно: пластик вызывает желание к нему прикасаться, коричневая кожа не отдает искусственностью, а сиденья переднего ряда – в данном случае опциональные, с массой электрорегулировок и даже массажем, - метят в сегмент автомобилей куда более дорогих. Требуют небольшого привыкания слегка оквадраченный руль и сенсорные кнопки под дисплеем, но это вопрос пары-тройки часов – рабочее место водителя организовано на очень достойном уровне.

Задним пассажирам на дискомфорт тоже жаловаться не приходится. К их услугам – вполне просторный задний диван с удачным профилем, дефлекторы системы микроклимата, а если владелец машины оказался достаточно щедрым – и панорамная крыша. Едва ли кто-то сочтет откровенно маленьким и 550-литровый багажник, доступ к которому может осуществляться с помощью проведения под кромкой бампера ноги.

При всей харизматичности экстерьера и интерьера С5 Aircross, я уже вижу в нем проблему, которая не позволяет рассматривать его как альтернативу автомобилям DS. Он слишком… правильный. Слишком понятный и логичный. Не доставляющий дискомфорт, который заставляет идти на компромисс. От DS все-таки хочется большего безумия. Возможно, когда-то новые DS3 и DS7 Crossback смогут наглядно мне продемонстрировать, что такое авангард 2019 года, но пока вернемся к С5 Aircross, который на ходу оказался очень близок к гидропневматическим «Ситроенам» прошлого.

Фанаты марки до сих пор горюют по знаменитой гидропневматической системе Citroen, которая объединяла в общую систему рулевое управление, подвеску и тормоза. Благодаря ей легендарные DS и CX отличались неподражаемой плавностью хода, легким, но точным рулевым управлением и предсказуемыми тормозами. Более того, гидропневматика выполняла в этих автомобилях функцию самовыравнивания, благодаря чему Citroen-ы могли ездить даже на трех колесах. Увы, система была достаточно капризной в плане надежности и обслуживания, к тому же сложной и дорогостоящей. Поэтому в 2015 году компания официально заявила, что в дальнейшем не намерена создавать машины с Hydractive. Взамен преданным фанатам будет предложено кое-что иное…

Этим «кое-чем иным» стала подвеска Progressive Hydraulic Cushions, которая использует два гидравлических ограничителя на каждом амортизаторе – ограничитель сжатия и ограничитель отбоя. На словах система должна обеспечивать тот самый «эффект ковра-самолета» даже на самых сложных поверхностях и, в принципе, она это успешно делает. С5 Aircross едет именно комфортно, а не укачивает на волнах асфальта какими-то инертными движениями кузова – это именно то, чего ожидаешь от автомобиля Citroen. Конечно, для фанатов немаловажна и техническая сторона вопроса, но если закрыть на нее глаза, то Aircross полностью оправдает слово Air (воздух) в своем названии. Изменение режимов езды – а их тут предусмотрено несколько, дабы помогать водителю на разных поверхностях, - существенно не меняет поведение ходовой, поэтому если кроссовер своевременно обслуживать и избегать ям по пояс, то он будет радовать водителя и пассажиров удобством прямо-таки без устали. Хотя в поведении соплатформенного 3008 «Пежо» спорт ощущается ярче – причем это касается не только демпфирования неровностей.

Рулевое управление «Ситроена» тоже слегка смягчено, хотя это не значит, что руль неинформативный или неточный – просто автомобиль будто бы с большим снисхождением относится на команды водителя. Это не мешает пристреливаться к поворотам или оперативно совершать маневры. Кстати, о маневрах – на шоссе С5 Aircross стоит как влитой. По паспорту с 2-литровым 180-сильным турбодизелем кроссовер разгоняется до «сотни» за 9.4 секунды, при этом максимальная скорость составляет 211 километров в час. Не доверять этим числам у меня нет повода. Эх, опять разговор ушел в сухие факты… Сам по себе мотор хорош – тяга раскрывается рано, балует вплоть до красной зоны тахометра и реализуется сочно. К счастью, 8-ступенчатый автомат не становится слабым звеном, которое бы свело на нет все старания двигателя – едет кроссовер уверенно, сполна справляясь со своим потенциалом. Оно и не удивительно – ведь гибридный вариант имеет мощность 300 лошадиных сил и на порядок быстрее.

Вопреки своему дизайну и технологиям, новый С5 Aircross скорее является типичным дитем концерна PSA, нежели авангардным произведением искусства в стиле Citroen 50-х и 70-х годов. Для тех, кто ищет симпатичный, комфортный автомобиль для всей семьи, эта фраза должна звучать как комплимент машине. Но душа требует меньшей стерильности и большего нахальства. Которых категорически не хватает современным машинам. Ждем DS. Очень ждем. Aircross дух «Богини» заменить собой не смог. Хоть и приблизился к нему.

Citroen C 5 Aircross Shine 2.0 HDi

Двигатель R4, 1997 см³, Турбо-дизель, BlueHDi

Мощность 180 л.с. при 3750 об/мин

Макс. момент 400 Нм при 2000 об/мин

Трансмиссия Передний привод, АКПП – 8 ступеней (Aisin)

Подвеска Передняя – улучшенная McPherson, задняя - полузависимая, П-образная балка кручения

Тормоза Спереди и сзади - дисковые

Диски 18" спереди и сзади

Шины Michelin Latitude Tour HP 235/55 R18 100V спереди и сзади

Масса 1540 кг (снаряженная)

Мощность/масса 117 л.с./тонну

0-100 км/ч 9.4 c

Макс. скорость 211 км/ч

Фото: Олег Гугля / Артем Гребенюк