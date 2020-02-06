Функции трансмиссионной жидкости®

Трансмиссия автомобиля функционирует в условиях повышенных температур, поэтому конструктивные элементы данной системы нуждаются в эффективном охлаждении и комплексной защите от механического износа, коррозии и отложений нагара. Кроме того, качественный ГСМ снижает трение, возникающее между шестернями и валами, нейтрализует вибрационные потоки и способствует топливной экономичности.

Чтобы переключение передач осуществлялось корректно, водителю необходимо своевременно заливать в коробку трансмиссионное масло – https://oil2go.com.ua/transmissionnye-masla представляет широкий выбор смазочных материалов от ведущих мировых производителей, среди которых Total, Elf, ZIC, Mannol, Mobil, Wolver и многие другие. Представленная в каталоге автохимия отвечает всем требованиям международных стандартов качества, что подтверждено наличием соответствующих сертификатов. В продуктовый ассортимент для трансмиссии входят спецсмазки как для АКПП (гидроавтомат, адаптивная, роботизированная, вариатор), так и для классической МКПП.

Классификационные особенности

В зависимости от базовой составляющей, трансмиссионное автомасло подразделяется на минеральные, полусинтетические и синтетические составы. Первая группа подходит для смазывания внутренних компонентов «механики», а синтетические продукты используются для обслуживания требовательных АКПП современных автомобилей. В свою очередь полусинтетические жидкости демонстрируют отличные эксплуатационные свойства на автотранспорте с механической и автоматической трансмиссией.

Согласно стандарту SAE, трансмиссионные жидкости подразделяются по степени вязкости на летние, зимние и всесезонные. Если маркировка вещества включает в себя букву W (от англ. winter – зима), то его можно смело применять при морозной погоде. Стабильно высоким спросом на рынке пользуются всесезонные масла: 75W-90, 75W-85, 70W-80, 80W-90, 85W-140. Первые два типа можно использовать при температуре от -40 до +35 °C, а ГСМ с маркировкой 80W-90 не потеряют своих свойств в температурном диапазоне от -26 до +35 °C.

Второй классификатор, стандарт API, разделяет смазочные материалы для трансмиссии по применению, то есть в зависимости от того, с какими механизмами и при каких условиях внешней и внутренней среды (температура, нагрузка) они будут работать. Согласно стандарту API, выделяют шесть классов трансмиссионных масел:

GL-1. Простые составы, обогащённые противопенными и антиокислительными присадками. Используются в узлах без синхронизаторов, преимущественно грузовой и сельскохозяйственной техники;

GL-2. Масляные вещества с антифрикционными добавками для червячных КПП;

GL-3. ГСМ для многоступенчатых трансмиссий, функционирующих в умеренно жёстких условиях. Дополнены противоизносными компонентами, не совместимы с гипоидами;

GL-4. Автохимия используются для стандартных конических/ гипоидных агрегатов, содержит противозадирные добавки, включая сернисто-фосфорные;

GL-5. Смазка подходит для высоконагруженных КПП со смещением осей, содержит в своём составе комплексный присадочный пакет;

GL-6. Усовершенствованный аналог предыдущей категории.

Условия эксплуатации имеют значение

Как правило, замену масла в коробке переключения передач проводят через каждые 60–70 тыс. км пробега, если машина эксплуатируется в обычном режиме, без повышенных нагрузок. Стоит отметить, что систематическая езда в плотном городском потоке в режиме "старт-стоп", а также передвижение по пересечённой местности способствуют сокращению срока службы ГСМ. Перед приобретением трансмиссионной продукции автовладельцу также следует учесть спецификации производителя транспортного средства, указанные в его инструкции по сервисному обслуживанию.