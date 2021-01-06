Гололед на Харьковщине: в течение суток на дорогах области работали 98 единиц техники

В течение суток на дорогах области работали 98 единиц техники и 141 рабочий. Для обработки дорог использовано 132 куб. м противогололедных материалов.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области, на выходных в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица. По информации Гидрометцентра, температура воздуха составит от 5 мороза до 5 градусов тепла. После Рождества на смену восточному ветру придет западный с дождями и мокрым снегом.

«Для оперативного реагирования на любые случаи осложнения движения на автодорогах государственного значения при Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины, проводится постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, установленных над автодорогами», - рассказали в САД.