Харьковчане жалуются на сильные пробки при выезде на окружную со стороны Северной Салтовки

Это выезд на окружную со стороны Северной Салтовки. На выходных, утром и вечером и в будни на участке по улице Леся Сердюка, жалуются водители, - ужасные пробки, по которым порой приходится часами тянуться и сжигать бензин.

Водители рассказывают: дорогу ремонтировали. И вероятно или же недоработали, или же не имели цели обустроить нормальный поворот, дабы машины удобно выезжали на окружную.

Андрей, водитель

Узкая дорога - если бы расширили дорогу хотя бы еще на одну дополнительную полосу и поменяли светофор - паузы, тогда бы не было заторов.

В госпредприятии "Дороги Харьковщины" Новостям АТН сообщили, что все работы на дороге Харьков-Липцы-Борисовка и, в частности, на данном участке выполнены по всем нормам технической документации и паспортом дороги. Доделывать там пока ничего не планируют.

Но вот Галина говорит, что по выходным пробки в этом месте действительно страшные и неудобств они добавляют даже пешеходам.

Галина, местная жительница

Если бы заасфальтировали вот эту местность, а так, когда им надо поворот направо, они тут такую грязь и пыль поднимают, что выше неба. Пробки бывают, потому что люди едут на дачи, в Липцы эти, на кладбище.

С начала сентября, когда на дороги выехали едва ли не все горожане на автомобилях, а ремонты и реконструкции, затеянные горсоветом, неизвестно когда закончат, - карта пробок в основном оранжево-красная.

По информации патрульных, сегодня в городе 17 участков, где движение или ограничили, или же вообще запретили.

Следовательно, в пробках харьковчане теряют по несколько часов.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

В зв'язку з реконструкцією проспекту Московського є заборона проїзду по вулиці Плеханівській - від вулиці Польової до Балачовського проїзду, також в зв'язку з ремонтними роботами на тепловій мережі у центрі міста, саме на Білгородському спуску заборонений рух по Білгородському спуску. На даних участках доріг об’їзд організовано по прилеглим вулицям.

Нагруженные участки - на улице Леся Сердюка, Полтавском Шляхе, Харьковской набережной, Сумской, Пушкинской, Героев Труда и улице Академика Павлова.

Чтобы немного разгрузить центр города, с сегодняшнего дня, по словам пресс-секретаря харьковских патрульных, изменено движение на Мироносицкой улице.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

На вулиці Мироносицькій організовано двосторонній рух від вулиці Гіршмана до вулиці Жон Мироносиць По центру дороги були встановлені деленіатори. Вони встановлені з метою для того, щоб попередити правопорушення в сфері зупинки та стоянки, для того, щоб не ускладнювати дорожній рух.

Чтобы избежать увеличения количества ДТП, патрульные на сложные для проезда участки выводят регулировщиков.