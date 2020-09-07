Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль грузовиков в Украине

07 сентября 2020 г. 13:13
Источник: ZN.UA
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На внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 7 августа, принято решение о введение круглосуточного весового контроля грузовиков, чтобы не допустить разрушения дорожного покрытия, сообщает представитель правительства в ВР Василий Мокан в Facebook.

«Правительство приняло проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог". Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств Укртрансбезопасностью совместно с Нацполициею, СБУ, ГФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти», - написал Мокан.

По его словам, помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, запланировано закупить соответствующее оборудование и отремонтировать имеющиеся специально оборудованные места осуществления габаритно-весового контроля.

 

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