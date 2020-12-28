Как будет работать транспорт в Харькове в новогоднюю ночь

Метро и наземный транспорт в новогоднюю ночь в Харькове в ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года будут работать дольше.

Об этом сообщили в Харьковской городской диспетчерской службе.

По информации Департамента инфраструктуры, в ночь с 31.12.2020 года на 01.01.2021 года, в связи с проведением праздничных мероприятий встречи Нового года, метрополитен будет работать до 03.00 1 января 2021 года, а работу трамвайных и троллейбусных маршрутов продлят до 04.00 1 января 2021 года.

Троллейбусы и трамваи будут курсировать от станций метрополитена по основным направлениям.