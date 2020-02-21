Kia отзывает более 200 тысяч автомобилей в США из-за недостаточной безопасности

Южнокорейский автопроизводитель Kia Motors отзывает тысячи автомобилей в США из-за недостаточной безопасности компьютерного модуля, контролирующего антиблокировочную систему тормозов (ABS).

Отзыву подлежат порядка 229 тыс. минивэнов Sedona модельного ряда 2006-2010 гг., а также внедорожники Sorento, выпущенные в 2007-2009 гг.

Kia просит своих клиентов парковать автомобили на улице, а также вдали от строений и других автомобилей, до тех пор, пока проблема не будет устранена.

В документах, направленных Kia Национальному управлению по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США, говорится, что попадание жидкости в компьютерный модуль, контролирующий ABS, может привести к короткому замыканию и, возможно, пожару.

Причем возгорание может произойти даже в то время, когда двигатель автомобиля выключен, отмечают в Kia.

Отзыв автомобилей для решения проблемы безопасности начнется 10 апреля.

Ранее в этом месяце партнер Kia - Hyundai - объявила об отзыве порядка 430 тыс. автомобилей в США в связи с аналогичной проблемой.