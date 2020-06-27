Купеческий мост закрывают для движения до сентября: маршруты общественного транспорта меняются

Движение транспорта по Купеческому мосту будет запрещено с 19:00 30 июня до 20:00 1 сентября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом Купеческого моста.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Клочковской, Пискуновской, Рождественской, Полтавский Шлях, пл. Сергиевской и др. Беспрепятственное движение общественного электротранспорта будет обеспечено.

На время работ автобусы объезжают закрытый участок следующим образом:

№202э, 238э: - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - Лопанская набережная и далее по маршруту;

№231э, 246э: - пл. Павловская - пл. Сергиевская - Лопанская набережная и далее по маршруту.

Кроме того, с 9:00 до 13:00 1 июля будет запрещено движение троллейбусов по Купеческому мосту и Соборному спуску, на участке от Лопанской набережной до ул. Клочковской.

Троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская.