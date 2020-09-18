«Механика» или «автомат», какую лучше купить машину®

Статистика показывает, что доля реализованных машин с АКПП увеличивается, тогда как продажи транспортных средств с механической трансмиссией неуклонно падают. Это печальная новость для поклонников «механики», ведь все сложнее купить современную модель авто с ручным переключением. Большинство производителей считает его пережитком прошлого, но так ли это на самом деле?

Преимущества и недостатки каждого варианта

Один из основных плюсов автомобилей с МКПП — экономичность. Водитель самостоятельно выбирает режим движения, исходя из дорожной обстановки. У машин с «автоматом» такая возможность отсутствует. Система самостоятельно делает выбор, которому должен следовать автомобилист, хочет он этого или нет.

Другие преимущества:

простота обслуживания МКПП. Как правило, залитого в систему масла хватает на весь срок эксплуатации. «Автомат» же требует замену расходников через каждые 15-20 тысяч км пробега. При этом стоит масло очень недешево. Поэтому с точки зрения удобства купить машину в Песочине с «механикой» гораздо выгоднее;

доступная стоимость ремонта. Восстановление МКПП обойдется недорого по сравнению с «автоматом». Так, ремонт вариатора в отдельных случаях обходится не менее 25% от цены автомобиля;

простота запуска двигателя при минусовой температуре. Мотор нет необходимости долго прогревать, как этого требует «автомат». Последний должен работать «вхолостую» не менее пяти минут.

Для автолюбителей немаловажное значение имеет возможность выбора стиля вождения. Они могут буксовать и сбрасывать передачу, чтобы достичь максимального потенциала для обгона. С АКПП этот «фокус» не пройдет.

Но у «автомата» есть свои преимущества. Система самостоятельно подбирает оптимальную передачу, учитывая режим скорости. Это сводит к минимуму чрезмерную нагрузку на двигатель, что позволяет увеличить срок его эксплуатации.

Машины с АКПП особенно удобны для жителей мегаполисов, которые постоянно сталкиваются с пробками. Обладателям механической трансмиссии приходится выполнять целый ряд телодвижений, в том числе выжимание сцепления и включение передачи, тогда как на «автомате» водители жмут только на газ и тормоз.

Советы специалистов

В условиях города автомобиль с автоматической коробкой передач будет удобнее. Для движения по трассе оптимальный вариант — «механика». Без последней не обойтись любителям быстрого движения и красивых маневров.

«Автомат» в большинстве случаев предпочитают водители прекрасного пола. К тому же такая трансмиссия подойдет новичкам, которые только-только освоили азы управления транспортным средством.

В целом выбор сделать достаточно сложно, особенно водителю, покупающему первую машину. Специалисты Корпорации «УкраАВТО» помогут подобрать автомобиль, оптимально соответствующий запросам потребителя. В салонах представлены популярные модели от признанных производителей. При желании можно оформить кредит или взять машину в лизинг.