«Механика» или «автомат», какую лучше купить машину®

Статистика показывает, что доля реализованных машин с АКПП увеличивается, тогда как продажи транспортных средств с механической трансмиссией неуклонно падают. Это печальная новость для поклонников «механики», ведь все сложнее купить современную модель авто с ручным переключением. Большинство производителей считает его пережитком прошлого, но так ли это на самом деле?
Один из основных плюсов автомобилей с МКПП — экономичность. Водитель самостоятельно выбирает режим движения, исходя из дорожной обстановки. У машин с «автоматом» такая возможность отсутствует. Система самостоятельно делает выбор, которому должен следовать автомобилист, хочет он этого или нет.
Другие преимущества:
Для автолюбителей немаловажное значение имеет возможность выбора стиля вождения. Они могут буксовать и сбрасывать передачу, чтобы достичь максимального потенциала для обгона. С АКПП этот «фокус» не пройдет.
Но у «автомата» есть свои преимущества. Система самостоятельно подбирает оптимальную передачу, учитывая режим скорости. Это сводит к минимуму чрезмерную нагрузку на двигатель, что позволяет увеличить срок его эксплуатации.
Машины с АКПП особенно удобны для жителей мегаполисов, которые постоянно сталкиваются с пробками. Обладателям механической трансмиссии приходится выполнять целый ряд телодвижений, в том числе выжимание сцепления и включение передачи, тогда как на «автомате» водители жмут только на газ и тормоз.
В условиях города автомобиль с автоматической коробкой передач будет удобнее. Для движения по трассе оптимальный вариант — «механика». Без последней не обойтись любителям быстрого движения и красивых маневров.
«Автомат» в большинстве случаев предпочитают водители прекрасного пола. К тому же такая трансмиссия подойдет новичкам, которые только-только освоили азы управления транспортным средством.
В целом выбор сделать достаточно сложно, особенно водителю, покупающему первую машину. Специалисты Корпорации «УкраАВТО» помогут подобрать автомобиль, оптимально соответствующий запросам потребителя. В салонах представлены популярные модели от признанных производителей. При желании можно оформить кредит или взять машину в лизинг.