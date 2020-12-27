На Харьковщине за сутки выявили 12 нетрезвых водителей за рулем: на нарушителей составлены админпротоколы

На Харьковщине за сутки патрульные составили 12 административных материалов на водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.

Как отмечается, каждый правонарушитель получил свой административный протокол по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), все материалы будут переданы в суд.

Также в полиции напомнили об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:

«Гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ждет административная ответственность в виде штрафа 10 200 гривен и лишение права управления автомобилем на 1 год;

если водитель второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 20 400 гривен и лишение права управления на 3 года;

в случае, если водитель третий раз за год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 40 800 гривен и лишение права управления на 10 лет», - отметили в полиции, призывая водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии.