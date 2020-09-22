На Салтовке троллейбусы №31 и 35 временно изменят маршрут, №42 - не будет ходить

Движение троллейбусов по ул. Гвардейцев Широнинцев, на участке от разворотного круга «Северная Салтовка» до ул. Валентиновской, будет запрещено с 10:00 до 15:00 завтра, 23 сентября.

Об этом говорится в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.

В это время троллейбусы будут курсировать так:

№31: ст. м. «Турбоатом» - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;

№35: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «602 м/р»;

№42: ходить не будет.