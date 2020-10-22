На Северной Салтовке начал действовать троллейбусный маршрут

На Северной Салтовке ввели новый троллейбусный маршрут - №48, и с сегодняшнего дня, 22 октября, по новому маршруту начали курсировать троллейбусы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как рассказали в Департаменте инфраструктуры, троллейбус №48 будет следовать по такому маршруту:

ст. метро «Героев Труда» - ул. Академика Павлова - ул. Леся Сердюка - ул. Дружбы Народов - микрорайон «Северная-5».

По маршруту предусмотрены следующие остановки:

(по направлению к микрорайону «Северная-5»):

- ст. м. «Героев Труда» (посадка пассажиров);

- ул. Бучмы;

- ул. Ромашова;

- ул. Леся Сердюка;

- ул. Дружбы Народов, 206;

- микрорайон «Северная-1»;

- ул. Гвардейцев Широнинцев;

- ул. Дружбы Народов, 259;

- микрорайон «Северная-5» (высадка пассажиров);

(по направлению к ст. м. «Героев Труда»):

- микрорайон «Северная-5» (посадка пассажиров);

- ул. Дружбы Народов, 259;

- ул. Гвардейцев Широнинцев;

- ул. Дружбы Народов, 231-а;

- микрорайон «Северная-2»;

- ул. Ромашова;

- ул. Бучмы;

- ст. м. «Героев Труда» (высадка пассажиров).

В горсовете также напомнили, что на маршруте №48 будут ходить троллейбусы с автономным ходом. Их длина составляет 12 метров, вместимость - до 100 пассажиров. В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, валидаторы для оплаты «E-ticket».