Непогода на Харьковщине: на дорогах работает спецтехника

В Харьковской области в связи со сложными погодными условиями на дороги для их расчистки от снега и льда выехала спецтехника.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог Харьковской области.

«Чтобы обеспечить проезд и своевременно ликвидировать зимнюю скользкость на этих выходных работаем на дороге круглосуточно. Сейчас выполняем работу по расчистке дорог от снега и посыпке дорог противогололедными материалами», – сказано в сообщении.

Также в Службе дорожников напомнили, что по прогнозу синоптиков в течение дня будет идти снег, который к вечеру перейдет в мокрый снег и дождь, что приведет к возможной гололедице на дорогах. Циклон выйдет из области в субботу примерно в день.

Как отмечается, на автодороги государственного значения Харьковщины при необходимости может выйти 341 единица спецтехники, среди них:

* пескоразбрасыватели

* солераспределители

* Техника с навесным оборудованием

* погрузчики

* бульдозеры

* автогрейдеры

* Роторные снегоочистители

* Другая снегоочистительная техника на базе БАТ

В случае осложнения движения по автодорогам государственного значения водители могут звонить диспетчеру САД по номеру 0573367700 (круглосуточно).

«Во времена непогоды по возможности старайтесь избегать передвижения собственным транспортом, особенно тяжеловесным. Помните, когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь увеличивается в разы! С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения!», - напомнили в САД.