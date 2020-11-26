Особенности работы современных мотосигнализаций®

26 ноября 2020 г. 12:56
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Охранные системы для транспортных средств сегодня популярны как никогда. Причиной тому участившиеся в последние годы кражи автомобилей и мотоциклов, о чём недвусмысленно говорит статистика 2020 года. Как известно, для противоугонной охраны авто используется автосигнализация. Устройством, аналогичным образом, защищающим мототехнику, является мотосигнализация https://alarmtrade.ua/ru/shop/motosignalizatsii/.

Особенности устройства

Мотосигнализация внешне напоминает автосигнализацию. Основное отличие в габаритах, поскольку данный девайс устанавливается внутри мотоцикла, что требует повышенной компактности.

В остальном это такая же коробочка с проводами, которая подключается к электронике мотобайка согласно инструкции. Комплект содержит основной блок устройства, брелок ДУ, сирену пьезоэлектрическую, а также кнопку BS2, различные кабели и крепления.

Среди основных отличий мотосигнализации перед автосигнализацией:

  • исключительная компактность основного блока;
  • очень низкое энергопотребление;
  • функциональный минимализм;
  • влагонепроницаемость корпуса.

Фактически, мотосигнализация – это такая минимальная во всех аспектах автосигналка. Она компактнее, меньше потребляет, при этом обладает меньшим количеством функций и возможностей. Хотя, если говорить о продукции интернет магазина Alarmtrade, линейка Pandora Moto предоставляет все базовые функции охранных систем данной марки.

Основные характеристики

На примере упомянутой выше товарной линейки Pandora Moto можно рассмотреть возможности современных мотосигнализаций, в числе которых:

  • диалоговое динамическое шифрование;
  • высокочувствительный радиотракт 868 MHz;
  • двухсторонний брелок с информативным дисплеем;
  • функция интеллектуального автозапуска двигателя.

Кроме того, данное устройство имеет поддержку фирменного мобильного приложения Pandora Alarm Studio, позволяющего работать с системой через смартфон.

Заключение

На примере мотосигнализаций от компании Пандора можно сделать вывод, что данная ниша развивается в правильном направлении, обеспечивая хороший функционал, защищённость сигнала и качественную телеметрию. Купить сигнализации для мотоциклов можно в интернет магазине Алармтрейд, с доставкой в любую точку Украины, включая крупные города (Киев, Харьков и Днепр) и не только.

 

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