Особенности работы современных мотосигнализаций®

Охранные системы для транспортных средств сегодня популярны как никогда. Причиной тому участившиеся в последние годы кражи автомобилей и мотоциклов, о чём недвусмысленно говорит статистика 2020 года. Как известно, для противоугонной охраны авто используется автосигнализация. Устройством, аналогичным образом, защищающим мототехнику, является мотосигнализация https://alarmtrade.ua/ru/shop/motosignalizatsii/.

Особенности устройства

Мотосигнализация внешне напоминает автосигнализацию. Основное отличие в габаритах, поскольку данный девайс устанавливается внутри мотоцикла, что требует повышенной компактности.

В остальном это такая же коробочка с проводами, которая подключается к электронике мотобайка согласно инструкции. Комплект содержит основной блок устройства, брелок ДУ, сирену пьезоэлектрическую, а также кнопку BS2, различные кабели и крепления.

Среди основных отличий мотосигнализации перед автосигнализацией:

исключительная компактность основного блока;

очень низкое энергопотребление;

функциональный минимализм;

влагонепроницаемость корпуса.

Фактически, мотосигнализация – это такая минимальная во всех аспектах автосигналка. Она компактнее, меньше потребляет, при этом обладает меньшим количеством функций и возможностей. Хотя, если говорить о продукции интернет магазина Alarmtrade, линейка Pandora Moto предоставляет все базовые функции охранных систем данной марки.

Основные характеристики

На примере упомянутой выше товарной линейки Pandora Moto можно рассмотреть возможности современных мотосигнализаций, в числе которых:

диалоговое динамическое шифрование;

высокочувствительный радиотракт 868 MHz;

двухсторонний брелок с информативным дисплеем;

функция интеллектуального автозапуска двигателя.

Кроме того, данное устройство имеет поддержку фирменного мобильного приложения Pandora Alarm Studio, позволяющего работать с системой через смартфон.

Заключение

На примере мотосигнализаций от компании Пандора можно сделать вывод, что данная ниша развивается в правильном направлении, обеспечивая хороший функционал, защищённость сигнала и качественную телеметрию. Купить сигнализации для мотоциклов можно в интернет магазине Алармтрейд, с доставкой в любую точку Украины, включая крупные города (Киев, Харьков и Днепр) и не только.