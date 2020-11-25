Переулок Мечникова будет закрыт для транспорта до конца декабря

Движение транспорта в пер. Мечникова, на участке от ул. Сумской до ул. Донец-Захаржевского, будет запрещено до 9 декабря. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков строительства внешних инженерных сетей. Ранее движение планировалось открыть 22 ноября.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим пл. Конституции, ул. Короленко, ул. Пушкинской и др.

Кроме того, до 26 декабря будет запрещено движение транспорта по пер. Мечникова, на участке от ул. Донец-Захаржевского до ул. Пушкинской. Ранее движение планировалось открыть 9 декабря.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим ул. Донец-Захаржевского, пл. Театральной и др.