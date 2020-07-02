По части Юбилейного проспекта на один день запретят движение

02 июля 2020 г. 13:13
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Завтра, 3 июля, с 8:00 до 21:00 запрещается движение транспорта по проспекту Юбилейному, на участке от улицы Гвардейцев-Широнинцев до проспекта Тракторостроителей при движении в сторону к улице Познанской и проспекта Льва Ландау. 

Об этом сообщает Городская диспетчерская служба со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

Для объезда закрытого участка проспекта двустороннее движение транспортных средств будет организовано по полосе встречного направления движения.

 

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