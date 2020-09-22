По улице Гольдберговской завтра временно не будет ходить трамвай №27

Движение трамваев по ул. Гольдберговской, на участке от пер. Рыбасовского до ул. Плехановской, будет запрещено с 11:00 до 13:30 завтра, 23 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой аварийных опор.

Трамвай №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Молодой Гвардии.