Снега пока нет, но коммунальщики стараются. В горсовете показали снегоуборочную технику

Если работникам теплосетей деньги на погашение задолженности по зарплате и на реконструкцию теплосетей депутаты выделили только сегодня, а о новой технике они только мечтают, то дорожники оказались в более привлекательном положении.

Сегодня презентовали по семь единиц техники для коммунальных предприятий «Горэлектротранссервис» и «Дорремстрой», закупленных за средства городского бюджета.

Стоимость каждой машины от 1,5 до 2 млн гривен, некоторые из них уникальны, уверяют чиновники. И обещают, что теперь снег на обочинах будут убирать не дворники с лопатами, а американские чудо-машины и остановки также будут чистить машины.

Игорь Терехов, 1 вице-мэр

Мы получили технику для уборки остановок и выезда наших аварийных бригад для городского электротранспорта. Я хочу сказать, что у нас отставала уборка остановок, особенно в зимний период, и я расчитываю, что с приходом этой техники будет стабилизирована ситуация.

Кроме этого, коммунальщики на случай гололеда и снегопада докупили еще песчано-солевой смеси. И говорят: то, что не использовали прошлой зимой, тоже учли.

Виталий Бура, директор КП «Дорремстрой»

Мы заготовили 25 тысяч тонн песчано-солевой смеси и порядка 6 тысяч тонн чистой соли. Ввиду того, что в прошлом году всего несколько снегопадов было в январе, часть песчано-солевой смеси осталась. Нам этого хватает, и прогноз: снегопадов мы не видим.

Также сегодня были представлены еще 5 троллейбусов, которые уже были закуплены не за бюджетные деньги, а за кредитные - от Европейского инвестиционного банка. Банк предоставил 10 млн евро на приобретение 49 машин. Речь идет о троллейбусах, которые могут часть пути ехать без соединения с электросетью, на аккумулятор заряда, которого хватит примерно на 20 километров.

5 таких машин уже курсируют на Северной Салтовке, новые выйдут на маршрут Жихарь - проспект Гагарина. Следующая партия из шести троллейбусов должна прийти в Харьков до конца января.