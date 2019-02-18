Suzuki Vitara 2019: Больше стиля и драйва, меньший расход®

Японский автопроизводитель в очередной раз доказал, что совершенству нет предела. В 2019 году легендарная модель получила ряд существенных обновлений. Первое, на что стоит обратить внимание, это двигатели. Для повышения мощности и крутящего момента их оснастили турбинами и интеркулерами. А уменьшение расхода добились за счет уменьшения рабочего объема.

Уже в конце февраля вы сможете выбрать одну из 10 доступных комплектаций. Двухцветные интерьеры и экстерьеры сохранились. И появилось множество новых опций. Благодаря этому можно построить автомобиль своей мечты. Приходите в автосалон Сузуки "ТЕХНИК-ЦЕНТР" на Коцарской, чтобы испытать обновленную версию Витары.

Новая философия Suzuki Vitara: время играть

Этот автомобиль создан для азартных людей. Для тех, кто всегда готов сделать ставку и победить. Он дарит удовольствие от вождения даже во время рутинной ежедневной поездки на работу.

Управляя Витарой, вы сможете превратить каждый старт на светофоре в небольшое состязание. Вытянете из снега водителей, выбравших конкурентов Сузуки. Сможете поехать на рыбалку в места, где не каждый автомобиль проедет.

И при всех достоинствах внедорожника, Suzuki Vitara − это экономичный семейный кроссовер. Машина, в которой всегда много места. Где могут поместиться ваши дети, собака и все вещи, приготовленные для длительного отпуска.

Обновленные силовые установки: потрясающая комбинация турбированного двигателя и полного привода.

Японские инженеры умеют творить чудеса. А как еще назвать невероятные 112 лошадиных сил, выдаваемые мотором, объем которого 1 литр? Секрет прост − турбина и интеркулер. Раньше такую комбинацию можно было встретить только на "заряженных" машинах для стритрейсинга, прошедших подготовку в автомастерской. Теперь − это стандарт для семейного внедорожника. Стандарт, установленный компанией Suzuki. То, что любит каждый водитель Но главное - это даже не мощность, а крутящий момент. Максимальное значение в 170 Нм (на однолитровом моторе) достигается в диапазоне от 2000 до 3500 оборотов в минуту. А резкий подъем начинается уже в момент, когда стрелка тахометра доходит до отметки 1500. Пока другие водители еще только начинают движение, вы уже уверенно вырываетесь вперед и переходите на следующую передачу. Неважно, какую трансмиссию вы выбрали, "механику" или "автомат". В любом случае вам гарантированы яркие эмоции. Система ALLGRIP: полный привод, доведенный до идеала Чтобы научиться быстро и эффективно преодолевать снежные заносы, рыхлый песок или лесную грунтовку, нужно пройти специальную подготовку. Хотите ездить по бездорожью? Тогда запишитесь на курсы или просто купите Suzuki Vitara 2019. Тут про все нюансы уже побеспокоились японские инженеры. Все сложные вычисления и последующие распределения крутящего момента за вас сделает умная электроника. Вам нужно лишь выбрать режим: - Спортивный. Если хотите проходить повороты на автостраде с максимальной скоростью. - Снег. Если водите зимой. - Блокировка. Если вы очутились на бездорожье. - Автоматический. Во всех остальных случаях. Ключевые изменения Специалисты Сузуки очень тщательно поработали над интерьером. Учтена каждая мелочь, даже часы на торпедо представлены в нескольких вариантах на выбор. Больше индивидуальности, стиля и пафоса. Вам точно понравится. Пластик стал мягче, приятно касаться его рукой. В комплектациях GL+ и GLX появился удобный и вместительный центральный подлокотник. А самое главное − кардинально переработаны все системы, отвечающие за безопасность. Безопасный и надежный Конструкцию, которая уже давно была близка к идеалу, дополнили новыми электронными помощниками: - Система автоматического торможения с датчиком (Dual Sensor Brake Support). Поможет остановиться, даже если вы не заметили препятствия. - Система предупреждения о смене полосы движения. Не даст выехать за пределы дороги на скоростной автостраде. - Система мониторинга слепых зон. Перестраиваться теперь легче. - Адаптивный круиз-контроль с управлением на руле. Можно снять ногу с педали и немного расслабиться во время длительного путешествия.

Ближе к делу: комплектации, цены и опции Suzuki Vitara

Два двигателя, два типа трансмиссии и три варианта комплектации. Сначала вам нужно решить, каким будет объем мотора: 1,0 литр или 1,4. Вопрос сложный, так как оба варианта хороши. Первый предлагает чуть большую экономичность, второй − больше мощности и выше крутящий момент.

Второй вопрос − это тип привода. И тут у вас есть два варианта − стандартный 2WD или полный ALL GRIP (4WD). Обратите внимание: вариант комплектации GL доступен только на переднеприводных автомобилях. А GLX − только на полноприводных. Зато GL+ можно брать вместе с любой типом привода.

Еще один важный момент: двухцветный интерьер можно заказать только вместе с комплектациями GL+ и GLX.

Сколько стоит новая Suzuki Vitara

Ценовая политика − простая и понятная. Конечно, при серьезных курсовых колебаниях цифры могут немного измениться. Но сейчас мы предлагаем следующее:

- Переднеприводный автомобиль с механической трансмиссией и двигателем 1,0 л BOOSTERJET (112 л.с) в комплектации GL стоит всего 449 900* грн.

- Такой же автомобиль, но в комплектации GL+ − 510 000* грн.

- Если добавить полный привод и коробку автомат, станет доступной еще и комплектация GLX за 635 000 грн.

- А установив еще и автоматическую трансмиссию, можно брать комплекты GL+ и GLX за 612 00 грн. и 690 000 грн. соответственно.

- Переднеприводная версия с мотором 1,4 л BOOSTERJET (140 л.с) стоит 618 000 в комплектации GL+ и поставляется только с 6-ступенчатым автоматом.

- Максимальный вариант, с 1,4 л мотором, полным приводом и автоматической трансмиссией стоит 680 000 грн. в комплектации GL+ и 750 000 грн. в GLX.

Обратите внимание − стандартные системы (ABS, ESP, Brake Assist, Hill Hold Control, Start Stop) доступны уже в базовой версии GL. В GL+ добавляется мультимедийная система с большим сенсорным экраном и множество опций комфорта. А в ТОПовом исполнении, в комплектации GLX, поставляется уже продвинутая навигационная система, 17" диски и много других интересных опций.

*Цена указана ориентировочная. Ее актуальность уточняйте в автосалоне.

Посмотреть модель на сайте - https://suzuki.kh.ua/ru/car/35/vitara