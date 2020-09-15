Улицу и площадь в центре Харькова до ноября перекроют для транспорта

До 1 ноября запрещено движение транспорта по улице Донец-Захаржевского, на участке от дома №2 до перекрестка с Театральной площадью, а также по Театральной площади - от перекрестка с ул. Донец-Захаржевского до дома №4 по Театральной площади.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией нежилого здания по ул. Донец-Захаржевского, 6/8.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по улице Мечникова.