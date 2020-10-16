В Харькове на улице в районе ЮЖД перекроют движение из-за демонтажа здания

В воскресенье, 18 октября, движение транспорта по улице Евгения Котляра, на участке от улицы Чеботарской до улицы Большой Панасовской, будет запрещено с 14:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с работами по демонтажу нежилого здания.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет следующим образом:

ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская. При этом будет запрещен выезд транспорта с ул. Чеботарской на ул. Евгения Котляра при движении в сторону ул. Полтавский Шлях.

Также с 14:00 до 15:00 18 октября автобусы №238э, 250э, 254э, 277э, 278э, 282э, 302э, 303э будут объезжать закрытый участок следующим образом: - ул. Евгения Котляра - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская и далее по маршруту.

С 13:00 до 15:00 будет запрещено движение трамваев по ул. Евгения Котляра, на участке от ул. Большой Панасовской до Южного вокзала, и в связи с этим их движение будет организовано следующим образом:

№1: не ходит;

№ 12: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - Клочковский спуск - пр. Независимости - ул. Тринклера - ул. Маяковского - ул. Мироносицкая - пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе - Лесопарк;

№ 20: Ивановка - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - пр. Победы.