В Украине упростили передачу автомобильных номеров

18 февраля 2019 г. 14:31
Источник: Украинская правда
468 просмотров

В Украине стало возможно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре МВД.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

"Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД", - говорится в сообщении.

Ранее такая процедура осуществлялось на основании справки, которую можно было получить только в Главном сервисном центре МВД в Киеве.

Напомним, 21 декабря 2018 года в Украине заработал так называемый электронный кабинет водителя, в котором можно получить любую информацию о собственном авто и водительском удостоверении, оплатить административные правонарушения, просмотреть историю любого автомобиля по VIN-коду и записаться в очередь в сервисные центры МВД.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.