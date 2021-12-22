Крупные предприятия Харьковщины перечислили в общий фонд Госбюджета 55 миллиардов гривен акцизного налога

За одиннадцать месяцев 2021 года от крупных предприятий Харьковщины в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 55 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров.

Об этом сообщили в Северном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными плательщиками налогов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 12,8%, или на 6,2 млрд гривен, рассказал заместитель начальника Северного межрегионального управления ГНС по работе с крупными плательщиками налогов Валерий Любичев.

«Наиболее весомые поступления — это акцизный налог с произведенных и ввезенных табачных изделий, удельный вес которого составляет 99%. В течение января — ноября 2021 в бюджет поступило 54,3 млрд грн акцизного налога с произведенных и ввезенных табачных изделий. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 12,7%, или на 6,1 млрд гривен», — отметил налоговик.

В специальный фонд Государственного бюджета Украины за 11 месяцев текущего года поступило 49 млн грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров, что на 50%, или на 16,1 млн грн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Валерий Любичев также отметил: «Только в ноябре 2021 г. от крупного бизнеса в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило почти 5,1 млрд гривен акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров. По сравнению с ноябрем прошлого года поступления выросли на 17,4%, или на 0,7 млрд гривен».

Также в Северном межрегиональном управлении ГНС также сообщили, что при реализации горючего или спирта этилового необходимо в установленные сроки составить акцизную накладную, зарегистрировать ее в Едином реестре акцизных накладных ( ЕРАН), что считается предоставлением акцизной накладной получателю горючего или спирта этилового.

В случае нарушения реализатором горючего или спирта этилового порядка заполнения и/или порядка регистрации акцизной накладной в ЕРАН получатель вправе в течение 60 календарных дней, следующих за днем реализации горючего или спирта этилового, подать в контролирующий орган заявление с жалобой на реализатора.

К заявлению прилагаются копии первичных документов, подтверждающих факт получения такого горючего или спирта этилового, или дополнительные письменные объяснения субъекта хозяйствования, который фактически не получал горючее или этиловый спирт, но указан в акцизной накладной, зарегистрированной в ЕРАН, как получатель горючего или спирта этилового.

Поступление такого заявления с жалобой является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки указанного лица, реализующего горючее или спирт этиловый, отметили в пресс-службе харьковской ГНС.